Движемся по плану. Модернизация производства вопреки пандемии. Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв с рабочим визитом прибыл в Кольчугино. Он посетил градообразующее

Движемся по плану. Модернизация производства вопреки пандемии. Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв с рабочим визитом прибыл в Кольчугино. Он посетил градообразующее предприятие «Электрокабель», чтобы посмотреть, как в условиях коронавирусной эпидемии на заводе проходит масштабная модернизация. Предприятие изготавливает кабельно-проводниковую продукцию для оборонной, нефтяной промышленности, строительной отрасли и судостроения. Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области, лидер регионального отделения