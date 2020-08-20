Программа продолжится уже сегодня бесплатным концертом в Патриаршем саду, который начнется в 15.00.

Государственный вокально-хореографический ансамбль «РУСЬ» им.М.Н.Фирова открыл вчера вечером музыкальный проект «Филармония под открытым небом», в рамках которого коллективы будут выступать на открытых площадках города.На сцене филармонии коллективы пока выступать не могут из-за введенных ограничений.По словам артистов и музыкантов ансамбля «РУСЬ», они с нетерпением ждали возможности выйти на сцену перед зрителями. Владимирская публика тоже соскучилась, и это было очень заметно по выступлению любимого коллектива и по количеству зрителей: на площади перед филармонией собрались порядка 350 человек.Теперь концертные программы будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям на площадке около филармонии, в городских парках и в Патриаршем саду.Сегодня, 20 августа, в 15.00 владимирские меломаны снова соберутся в "Патриаршем саду".Музыкально-просветительский театр представит программу "Популярная классика".Важно: входные билеты в парк приобретаются по правилам парка "Патриаршие сады", сам концерт проходит бесплатно.