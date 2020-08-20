Деревни Тальново и Мокрое Гусь-Хрустального района были отмечены на "Карте убитых дорог" еще в прошлом году.

Владимирские активисты Общроссийского Народного Фронта сообщили, что добились ремонта дорог в деревнях Тальново и Мокрое Гусь-Хрустального района.Эти участки были отмечены на "Карте убитых дорог" еще в прошлом году. За них активно голосовали жители района. Износ дорожного полотна здесь составлял , по оценке экспертов, около восьмидесяти процентов. Дороги были буквально испещрены ямами. И этим летом работы наконец были проведены. Сейчас эти участки на карте ОНФ изменили свой цвет с красного на зеленый. Единственное, что вызвало нарекание у общественников это ширина дорог. Активисты посчитали, что здесь могут возникнуть проблемы в зимнее время года – машины не смогут разъехаться. Однако интенсивность движения здесь невысока.