Обе наших футбольные команды- и Владимирское Торпедо и футбольный клуб Муром накануне вылетели из Кубка России.

Обе наших футбольные команды- и Владимирское Торпедо и футбольный клуб Муром накануне вылетели из Кубка России.Черно-белые дома уступили санкт-петербуржской Звезде пропустив мячи на восемьдесят пятой и девяностой минутах матча. А муромляне в Саратове уступили местному Соколу 2-1. К слову новый сезон черно-белые начали крайне неудачно. Владимирская команда уступила в первых двух турах зато ФК Муром одержал на старте две победы и расположился в верхней части турнирной таблицы.