Акция "Помощь во благо жизни" приурочена к празднованию 30-летия со дня образования МЧС России.

В целях реализации благотворительной акции «Помощь во благо жизни» и ознакомления детей с деятельностью сотрудников МЧС и спасателей, для воспитанников Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних провели занятия по безопасности.Акция "Помощь во благо жизни" приурочена к празднованию 30-летия со дня образования МЧС России и в нашем регионе проходит при взаимодействии с Департаментом социальной защиты населения.В начале занятия в центре была проведена тренировочная эвакуация на случай возникновения пожара, затем представители чрезвычайного ведомства рассказали воспитанникам центра об основных причинах возникновения пожаров, подробно остановились на алгоритме действий при обнаружении возгорания и напомнили номера телефонов экстренных служб. Далее огнеборцы и спасатели рассказывали про свои виды деятельности. Сотрудники пожарно-спасательной части №2 города Владимира продемонстрировали современный автомобиль, который часто используется как при тушении пожаров, так и при спасении людей. Дети с большим интересом изучали специализированный автомобиль и задавали множество вопросов.Для детей была подготовлена и продемонстрирована передвижная выставка. Руководитель центра противопожарной пропаганды и связям с общественностью Татьяна Николаевна Бобкова подробно рассказала ребятам об истории и развитии пожарной охраны и МЧС РоссииТакие уроки вырабатывают у подрастающего поколения чувство ответственности за обеспечение собственной безопасности, навыки быстрого реагирования на опасные ситуации и развивают кругозор детей в области пожарной безопасности; знакомят с профессиями пожарного и спасателя.