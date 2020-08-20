Многослойное письмо и мягкая гармония цвета. Во Владимире в Доме художника открылась выставка картин Алексея Антонова "Волшебство реальности". На экспозиции побывала наш корреспондент, Мария Городская.

Многослойное письмо и мягкая гармония цвета. Во Владимире в Доме художника открылась выставка картин Алексея Антонова "Волшебство реальности". На экспозиции побывала наш корреспондент, Мария Городская.Узнаваемые пейзажи и натюрморты - почерк этого художника невозможно подделать. Акварель, пастель, гуашь - АлексейАнтонов работал в разных техниках. Пытался усложнить цвет - но его работы это не только про палитру оттенков, но и про структуру предметов. Переехал вместе с семьей во Владимир в 1978 году - с этого момента на его творчество стала влиять атмосфера города.Людмила Кошелева, дочь художника Алексея Антонова, биограф и исследователь его творчества:- Стал вырабатывать технику акварели, основанную на протирании красочного слоя. Она давала мягкость, прежде всего. Потом он стал использовать уже проработку из пастели, гуаши, поверх вот этой многослойнойакварельной подкладки. Для чего он это делал? Прежде всего, судя по работам, и судя по моим впечатлениям от общения с отцом, он пытался насытить лист пространством. Неким светом изнутри.Открытия экспозиции ждали долго, с апреля. В этом году важная дата - 15 лет назад художника не стало. При жизни было очень мало его персональных выставок - и Людмила Кошелева, его дочь, хочет это исправить.Людмила Кошелева, дочь художника Алексея Антонова, биограф и исследователь его творчества:- В 17-м году, когда у нас была выставка, называлась она "Избранное", один московский искусствовед сказал о работах отца так: "Это удивительные работы. Сочетание достоверности и сказки. Редкий дар". И вот действительно, если вы посмотрите, его реальность не искажается, она узнаваема. Можно сказать, он реалист. Но его реальность так пропущена через его переживания, внутренний мир художника, что она приобретает некие черты поэтичности, тонкости, которые свойственны именно ему.Особой бархатистостии глубины цвета Алексей Антонов добивался с помощью многослойногописьма. Надежда Севастьянова - его ученица, закончила первый выпуск художественно-графического факультета.Его творчество она прослеживала на протяжении многих лет. Как работает мастер, впервые увидела в Санкт-Петербурге.Надежда Севастьянова, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Алексей Тихонович использовал огромное количество воды в своих акварелях. И вода текла по бумаге, и нам не представлялось возможным,как же это можно из такой воды, из такого разноцветия создать что-то. И вдруг, среди всего этого текучего разноцветия воды появлялись колонны какого-то храма или, например, Эрмитажа.Работы художника сроднились с этим пространством, рассказывает Людмила Кошелева. На выставке представлено 10 новых картин - их не видел никто. Каждый раз знакомство с Алексеем Антоновым - открытие новой грани характера и таланта художника.Мария Городская, Семён Карпов. "Вести-Владимир".