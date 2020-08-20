Владимирское «Торпедо» снова проиграло. На этот раз гостям из столицы. Черно-белые встретились на домашнем поле с московской командой «Родина» в рамках 1/128 финала БЕТСИТИ - Кубка

Владимирское «Торпедо» снова проиграло. На этот раз гостям из столицы. Черно-белые встретились на домашнем поле с московской командой «Родина» в рамках 1/128 финала БЕТСИТИ - Кубка России по футболу. И хотя от исхода матча зависело, кто пройдет в следующий тур, первый тайм острых моментов не подарил. Во втором обе команды начали переходить к наступлению. В какой-то момент