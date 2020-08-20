На базе Областного перинатального центра начал функционировать акушерский дистанционный консультативный центр.

На базе Областного перинатального центра начал функционировать акушерский дистанционный консультативный центр.Нет, рожать дистанционно никого не призывают. По информации администрации Владимирской области, акушерский дистанционный консультативный центр призван оказывать квалифицированную медицинскую помощь беременным при преждевременных родах, проводить оперативный, динамичный контроль за состоянием здоровья женщин с осложнённым течением беременности и родов, своевременно транспортировать пациенток в перинатальный центр, а также оказывать экстренную консультативную помощь учреждениям родовспоможения. В его состав вошли выездные анестезиолого-реанимационные акушерские бригады.Выездная акушерская бригада оснащена специализированным реанимобилем. При угрозе преждевременных родов пациенток доставляют в Областной перинатальный центр.Специализированный центр работает в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни.Как сообщила главный врач Областного перинатального центра Надежда Туманова, создание специализированного центра станет дополнительным инструментом для сохранения жизней и здоровья новорождённых. - Чем больше срок беременности, тем меньше риск развития тяжёлых осложнений у ребёнка. Каждый день, проведённый в утробе матери под наблюдением опытных врачей, даёт дополнительный шанс для выживания недоношенного малыша», – подчеркнула Надежда Туманова.