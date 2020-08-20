Назад в 92-ой. Во «Владимирпассажиртрансе» реконструируют троллейбус именно этого года выпуска. На городской маршрут его обещают выпустить к новогодним праздникам. До них буквально четыре

Назад в 92-ой. Во «Владимирпассажиртрансе» реконструируют троллейбус именно этого года выпуска. На городской маршрут его обещают выпустить к новогодним праздникам. До них буквально четыре месяца и мастерам за это время надо восстанавить не только начинку «рогатого», но и привести в порядок внешний вид. Владимир Брюхов, начальник участка плановых ремонтов АО «Владимирпассажиртранс»: Сейчас мы готовим все