Она посвящена Дню Государственного флага Российской Федерации.

21-22 августа во Владимире, как и во всей стране, пройдет акция «Мой флаг, моя история». Она посвящена Дню Государственного флага Российской Федерации.Акция пройдет в формате онлайн-флешмоба. Его участники расскажут об историях из жизни, своих победах и достижениях, событиях с их участием, связанных с водружением, демонстрацией, торжественным выносом или поднятием государственного флага Российской Федерации. Для участия в акции нужно опубликовать пост в социальных сетях с фото или видео с флагом России и рассказом о событиях из жизни участника, связанных с поднятием или демонстрацией флага России. Записи публикуются в социальных сетях с хэштегами #МойФлагМояИстория и #ДеньФлага. Акция стартует 21 августа в официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте»(Фото:пресс-служба администрации Владимира)