В этот день будущие школьники смогут зарядиться позитивными эмоциями.

22 августа 2020 года с 12.00 до 17.00 Центральный парк культуры и отдыха города Владимира приглашает на "Праздник будущего первоклассника».В этот день будущие школьники смогут зарядиться позитивными эмоциями, узнать много нового и интересного, найти развлечения на любой вкус в любом уголке парка.На главной сцене состоится большая концертная программа с участием лучших творческих коллективов города Владимира: студии музыкального воспитания и образования "Ювента", студии танца "Баланс", Детско-юношеского центра "Клуб", детской "Школы мюзикла", школы танцев "НЕангелы».У главной сцены вас ждёт зона интересов "Территория ярких" с презентацией деятельности клубов творческих объединений по месту жительства.На площади у фонтана для гостей парка пройдут «научные интерактивы» от детского центра "Калейдоскоп", музея науки и человека "Эврика"; будет работать спортивная зона фитнес-клуба «World Gym» и многие другие площадки.На арт-аллее мастера из объединения "Творческие выходные" и детского центра "Калейдоскоп" проведут бесплатные мастер-классы для всех желающих.В интерактивно-игровой зоне, которая разместится на детской площадке, ребят будет ждать большая игровая программа педагогического отряда "Классики".