Энергосбыт Волга информирует об изменении правил оплаты счетов за электроэнергию через банки и платежных агентов. С 13 сентября 2020 года банки и другие платёжные агенты при приёме платежей за электроэнергию будут брать комиссию по установленным ими тарифам.

Энергосбыт Волга информирует об изменении правил оплаты счетов за электроэнергию через банки и платежных агентов. С 13 сентября 2020 года банки и другие платёжные агенты при приёме платежей за электроэнергию будут брать комиссию по установленным ими тарифам.Изменения связаны с вступлением в силу Постановления Правительства РФ №1164 от 05.09.2019. Согласно документу, не допускается включение затрат потребителей на платежные услуги банков и платежных агентов при оплате коммунальных услуг в состав экономически обоснованных расходов компаний, осуществляющих регулируемый вид деятельности.Сотрудники банков и других платежных агентов при приёме платежей за коммунальные услуги до совершения клиентом оплаты должны предупреждать о взимании комиссии и её размере.Оплатить электрическую энергию и услуги ЖКХ без комиссии клиенты Энергосбыт Волга могут через следующие дистанционные сервисы:Личный кабинет клиента физического лица на сайте компании ;мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга». Воспользоваться приложением могут владельцы мобильных устройств на базе операционных систем iOS и Android;сервис «Оплатить квитанцию онлайн» . Для оплаты не требуется регистрация, достаточно указать только номер лицевого счета.