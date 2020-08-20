Встали на паузу. Прирост летальных исходов во Владимирской области остановился. На протяжениии последних полутора месяцев он происходил ежедневно. За последние сутки в 33-ем регионе от
<a href="https://33live.ru/novosti/20-08-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-uvelichilos-do-6-042-letalnyx-isxodov-uzhe-191.html" target="_blank">Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 6 042, летальных исходов уже 191</a> - Встали на паузу. Прирост летальных исходов во Владимирской области остановился. На протяжениии последних полутора месяцев он происходил ежедневно. За последние сутки в 33-ем регионе от
[url=https://33live.ru/novosti/20-08-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-uvelichilos-do-6-042-letalnyx-isxodov-uzhe-191.html]Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 6 042, летальных исходов уже 191[/url] - Встали на паузу. Прирост летальных исходов во Владимирской области остановился. На протяжениии последних полутора месяцев он происходил ежедневно. За последние сутки в 33-ем регионе от