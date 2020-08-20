Встали на паузу. Прирост летальных исходов во Владимирской области остановился. На протяжениии последних полутора месяцев он происходил ежедневно. За последние сутки в 33-ем регионе от

Встали на паузу. Прирост летальных исходов во Владимирской области остановился. На протяжениии последних полутора месяцев он происходил ежедневно. За последние сутки в 33-ем регионе от КОВИДа никто не умер. Общее число умерших по-прежнему 191. Новых случаев заболевания за последние сутки — 25 в 12-ти муниципальных образованиях. Всего больных теперь 6 042. В лидерах антирейтинга по