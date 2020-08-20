С 20 августа во Владимирской области разрешено проведение культурно-просветительских мероприятий в учреждениях культуры.

С 20 августа во Владимирской области разрешено проведение культурно-просветительских мероприятий в учреждениях культуры.Внесены соответствующие изменения в Указ от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» в связи с переходом региона на третий этап снятия «коронавирусных» ограничений.При этом зрительные залы могут быть наполнены только на 50-70 процентов от их вместимости.Также должны соблюдаться положения методических рекомендаций Роспотребнадзора о проведении профилактических мероприятий по предупреждению новой коронавирусной инфекции при осуществлении деятельности театров и концертных организаций.