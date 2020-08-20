В этом году также будет проведена вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Записаться на вакцинацию можно будет дистанционно.

Во Владимирской области, как и во всей стране, планируется привить от гриппа 60 процентов населения, в том числе 75 процентов пациентов из групп риска.Соответствующее поручение Правительству России дал Президент Владимир Путин по итогам совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону. В этом году также будет проведена вакцинация от новой коронавирусной инфекции.Департамент здравоохранения Владимирской области издал распоряжение о мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе Covid-19, в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов.На уровне лечебных учреждений разработаны планы-графики проведения вакцинации, сформированы 42 прививочные бригады. Прививочные кабинеты будут работать не только в будни, но и в выходные дни.Кроме того, планируется организовать дистанционную запись граждан на вакцинацию и доставку к месту её проведения жителей сельской местности из групп риска. Для максимального охвата вакцинацией будут использоваться передвижные медицинские комплексы.Руководителям медицинских организаций предписано обеспечить готовность учреждений в условиях подъёма заболеваемости.Среди других мер формирование неснижаемого запаса противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты в медучреждениях, своевременная госпитализация пациентов из групп риска, иммунизация сотрудников медучреждений против гриппа и другие профилактические мероприятия.