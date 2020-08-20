По результатам сверки у 8-х граждан было аннулировано 11 разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия.

С 15 августа на территории Владимирской области открылся сезон охоты на болотно-луговую дичь. В настоящий момент на территории региона зарегистрировано более 28 тысяч владельцев охотничьего оружия.По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Владимирской области, за первое полугодие 2020 года сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы во взаимодействии с региональной госохотинспекцией проведена сверка более 100 владельцев охотничьего оружия, привлечённых к административной ответственности. Данные лица были привлечены за нарушения, связанные с несоблюдением правил охоты. По результатам сверки у 8-х граждан было аннулировано 11 разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия.(Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Владимирской области)