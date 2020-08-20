В настоящее время СУ СК России по Владимирской области в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

У деревни Марочково под Покровом большегрузный мусоровоз пытался вывалить мусор на незаконной свалке.Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили на месте грузовой автомобиль марки «Хово» под управлением гражданина 1996 года рождения, который осуществлял несанкционированный вывоз мусора на территорию Петушинского района.Сотрудники полиции задокументировали административное правонарушение по ст. 8.2. КоАП РФ, совершенное водителем. Гражданин, желая уклониться от административной ответственности, предпринял попытку дачи взятки в размере 20 тысяч рублей сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Петушинскому району. Полицейский предупредил молодого человека о последствиях дачи взятки и сообщил о факте склонения к коррупционному преступлению в дежурную часть.В настоящее время СУ СК России по Владимирской области в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам. Материалы по делу об административном правонарушении, собранные сотрудниками полиции, направлены в прокуратуру Петушинского района.Напомним, накануне, около 17 часов мусоровоз пытался вывалить мусор на незаконной свалке, благодаря бдительности местных жителей, это удалось вовремя пресечь, сообщилпаблик "Покров".Активисты требуют от местной администрации окончательно решить вопрос: чтобы жители города и района смогли забыть об мусорной проблеме раз и навсегда.