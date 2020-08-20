Под Покровом водители нескольких грузовиков с московскими номерами свалили мусор, одного из них задержали.

Жители Покровского района с начала года пытаются бороться с несанкционированными свалками на своей территории. На дважды закрытый судами полигон по-прежнему сваливают мусор. Летом большегрузов стало значительно больше. Горожане говорят, что ежедневно приезжает 20-30 машин. Чаще всего машины с мусором идут из Москвы.С июля покровчане организовали орбщественный патруль. Вчера, наконец, народный контроль зафиксировал, как несколько мусоровозов в московскими номерами вываливают свой груз рядом с трассой М-7 около деревни Марочково.По словам врио начальника ОМВД по Петушинскому району Дмитрия Кашицына, одного из водителей задержали. Нарушителю грозит административная статья за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Его грузовик припарковали на штрафстоянке.Администрация района провела внеочередное совещание, которое провел глава администрации района Сергей Великоцкий. - Участники совещания приняли решение усилить патрулирование проблемной территории. Далее прорабатывались совместные решения по недопущению подобных происшествий, - сообщила пресс-служба администрации Петушинского района.На покровскую свалку обратило внимание и межрегиональное управление Роспотребнадзора по Владимирской и Ивановской областям. В июле специалисты устроили рейд и выявили признаки, указывающие на наличие возможного нарушения природоохранного законодательства. Районная прокуратура направила собственникам свалки — ООО «Экоальянс» постановление об устранении нарушений.