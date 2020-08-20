Конкурсная комиссия изучила представленные ими документы.
Конкурсная комиссия изучила представленные ими документы.
Все они соответствовали необходимым требованиям: члены комиссии не усомнились в их достоверности и полноте. Итоговое решение – допустить до второго этапа конкурса, который пройдёт 28 августа, всех четверых кандидатов, сообщило издание
Напомним, что на пост главы города оружейников претендуют:
– Дмитрий Александрович Велижанский, 1972 г.р., индивидуальный предприниматель;
– Амангельды Хаджимуратович Куандыков, 1975 г.р., директор МУП «Первомайский рынок»;
– Елена Владимировна Фомина, 1977 г.р. первый заместитель главы администрации Коврова по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства;
– Александр Сергеевич Ушаков, 1979 г.р. начальник производства ООО «Техно-стиль».
Фото: "Ковровские вести"