Конкурсная комиссия изучила представленные ими документы.

Конкурсная комиссия изучила представленные ими документы.Все они соответствовали необходимым требованиям: члены комиссии не усомнились в их достоверности и полноте. Итоговое решение – допустить до второго этапа конкурса, который пройдёт 28 августа, всех четверых кандидатов, сообщило изданиеНапомним, что на пост главы города оружейников претендуют:– Дмитрий Александрович Велижанский, 1972 г.р., индивидуальный предприниматель;– Амангельды Хаджимуратович Куандыков, 1975 г.р., директор МУП «Первомайский рынок»;– Елена Владимировна Фомина, 1977 г.р. первый заместитель главы администрации Коврова по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства;– Александр Сергеевич Ушаков, 1979 г.р. начальник производства ООО «Техно-стиль».Фото: "Ковровские вести"