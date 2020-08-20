Этот визит хотя и официальный, но повод скорее праздничный. Управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин отмечен Благодарностью Председателя Совета Федерации за эффективную работу в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, а также организацию волонтерской деятельности и оказание помощи малоимущим семьям. Благодарность и теплые пожелания от Валентины Матвиенко передала член Совета Федерации от Владимирской области Ольга Хохлова, в ходе своего визита на Вязниковский хлебокомбинат.

Этот визит хотя и официальный, но повод скорее праздничный. Управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин отмечен Благодарностью Председателя Совета Федерации за эффективную работу в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, а также организацию волонтерской деятельности и оказание помощи малоимущим семьям. Благодарность и теплые пожелания от Валентины Матвиенко передала член Совета Федерации от Владимирской области Ольга Хохлова, в ходе своего визита на Вязниковский хлебокомбинат.Ольга Хохлова, член Совета Федерации от Владимирской области:- Я начинала свою трудовую деятельность учителем, детишек водила также в Муроме на хладокомбинат и сегодняшнее производство оно в десятки раз в разы отличается от того в начале трудового пути и сейчас.По мнению глава администрации Вязниковского района Игоря Зинина,хлебокомбинат по- прежнему остается градообразующим предприятием, а само словосочетание "Вязниковский хлеб" давно стало брендом.Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района:- Многие гости, которые не первый год в Вязники приезжают зачастую спрашивают именно Вязниковский хлеб. Это дарницкий черный, горчичный белый, то есть вкус Вязниковского хлеба остался.Итоги встречи подвел сам Алексей Лялин. Он высоко оценил работу всего персонала компании в период пандемииАлексей Лялин, управляющий группы компаний "Delavant":- Полторы тысячи человек в жестких условиях пандемии страха, который естественно присутствует у каждого из нас. Они выходили на работу и выполняли свой долг, выпускали хлеб.Группа компаний «Delavant» сегодня объединяет крупнейшие хлебокомбинаты региона. Впереди - расширение линейки продукции, направленной на внешний и внутренний рынки, а также реализация проекта по выращиванию собственных ягод для начинки в промышленном масштабе.Александр Сыпченко, Максим Котов Вести Владимир