Этот визит хотя и официальный, но повод скорее праздничный. Управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин отмечен Благодарностью Председателя Совета Федерации за эффективную работу в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, а также организацию волонтерской деятельности и оказание помощи малоимущим семьям. Благодарность и теплые пожелания от Валентины Матвиенко передала член Совета Федерации от Владимирской области Ольга Хохлова, в ходе своего визита на Вязниковский хлебокомбинат.
Этот визит хотя и официальный, но повод скорее праздничный. Управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин отмечен Благодарностью Председателя Совета Федерации за эффективную работу в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, а также организацию волонтерской деятельности и оказание помощи малоимущим семьям. Благодарность и теплые пожелания от Валентины Матвиенко передала член Совета Федерации от Владимирской области Ольга Хохлова, в ходе своего визита на Вязниковский хлебокомбинат.
Ольга Хохлова, член Совета Федерации от Владимирской области:
- Я начинала свою трудовую деятельность учителем, детишек водила также в Муроме на хладокомбинат и сегодняшнее производство оно в десятки раз в разы отличается от того в начале трудового пути и сейчас.
По мнению глава администрации Вязниковского района Игоря Зинина,
хлебокомбинат по- прежнему остается градообразующим предприятием, а само словосочетание "Вязниковский хлеб" давно стало брендом.
Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района:
- Многие гости, которые не первый год в Вязники приезжают зачастую спрашивают именно Вязниковский хлеб. Это дарницкий черный, горчичный белый, то есть вкус Вязниковского хлеба остался.
Итоги встречи подвел сам Алексей Лялин. Он высоко оценил работу всего персонала компании в период пандемии
Алексей Лялин, управляющий группы компаний "Delavant":
- Полторы тысячи человек в жестких условиях пандемии страха, который естественно присутствует у каждого из нас. Они выходили на работу и выполняли свой долг, выпускали хлеб.
Группа компаний «
Delavant
» сегодня объединяет крупнейшие хлебокомбинаты региона. Впереди - расширение линейки продукции, направленной на внешний и внутренний рынки, а также реализация проекта по выращиванию собственных ягод для начинки в промышленном масштабе.
Александр Сыпченко, Максим Котов Вести Владимир