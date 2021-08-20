20 августа в Москве проходит встреча президента страны Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

20 августа в Москве проходит встреча президента страны Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.Политолог Александр Рар, который стал автором биографии российского президента Владимира Путина, назвал основные цели прилета канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву. По мнению политолога, канцлер хочет попрощаться с Путиным после долгих лет активной двусторонней работы.Это последний визит Меркель в Москву на посту канцлера ФРГ, который она занимает его уже 16 лет. Осенью она оставит эту должность. В сентябре в Германии состоятся выборы в бундестаг, в которых Меркель не планирует участвовать. В связи с этим канцлер хочет войти в историю как дружественный России политик.Он также подчеркнул, что на фоне обострения ситуации в Афганистане, а также бушующего миграционного кризиса Германии никак не обойтись без России. В этом плане переговоры Меркель с Путиным носят стратегический характер. Помимо этого у канцлера есть и другие цели визита в Москву."Она хочет проложить мостик для своего преемника для того, чтобы по этому мостику можно было бы хотя бы продвигаться", – заключил Рар.Напомним, на 22 августа у Ангелы Меркель запланирован визит в Киев. По мнению эксперта, перед этим канцлер ФРГ хотела поговорить с российским лидером.