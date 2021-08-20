В Белом доме начались служебные проверки по факту самовольной разработки плана приватизации.

Во Владимирской области действует мораторий на приватизацию государственного имущества. Об этом сообщил первый замгубернатора Аркадий Боцан-Харченко.«Запрет на продажу установлен с февраля текущего года. Региональный закон, принятый в ноябре 2020 года, противоречит федеральным нормам. Его следует актуализировать, привести в соответствие. В июле администрация внесла поправки в Законодательное Собрание», - пояснил он.Вице-губернатор также уточнил, что Владимир Сипягин не давал поручений приступать к разработке прогнозного плана.«Департамент имущественных и земельных отношений подготовил проект закона для публичного обсуждения и межведомственного согласования в инициативном порядке, без согласования с главой региона», - добавили в пресс-службе Белого дома.Законопроект рассматриваться не будет. С чиновниками, ответственными за самовольную разработку документа, проведена разъяснительная работа.«Им сделаны соответствующие внушения. Исполнение обязанностей директора ДИЗО переложено с Игоря Лапина на Валерия Патанина. В отношении лиц, нарушивших субординацию и дисциплину, начато разбирательство, будут инициированы служебные проверки», - подчеркнул Аркадий Боцан-Харченко.В администрации Владимирской области не рассматривают вопрос о приватизации государственного имущества, включая реорганизацию государственных унитарных предприятий.Ранее мы сообщали, что