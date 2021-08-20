Андрей Бояринов еще не определился, будет ли он обжаловать решение Ленинского райсуда. Бывшего руководителя “Облстройзаказчика” приговорили к трем годам колонии строго режима и

Андрей Бояринов еще не определился, будет ли он обжаловать решение Ленинского райсуда. Бывшего руководителя “Облстройзаказчика” приговорили к трем годам колонии строго режима и штрафу в размере более 12 миллионов рублей за получение взятки и превышение полномочиями. Напомним, на должности руководителя госпредприятия Бояринов проработал почти три года: с ноября 2016-го по сентябрь 2019 года. Бывший чиновник