Герхард Шредер считает, что ответственность за катастрофу в Афганистане лежит сразу на четырех президентах США.

Герхард Шредер считает, что ответственность за катастрофу в Афганистане лежит сразу на четырех президентах США.Афганистан сегодня фактически находится под властью террористического движения "Талибан*", которое 15 августа захватило Кабул и принудило правительство республики капитулировать. Государственный переворот стал следствием вывода американских войск с территории исламской республики. Бывший глава немецкого правительства Герхард Шредер обвинил президентов США в катастрофе в Афганистане.Политик опубликовал статью на портале T-Online, в которой возложил ответственность за кризис в регионе сразу на четверых американских лидеров, чья недальновидная политика привела к провалу Вашингтона. Вывод войск США из Афганистана ему напомнил бегство американцев из Вьетнама в 1975 году.Важно отметить, что США действовали в Афганистане вместе с НАТО. Сам Герхард Шредер за прошедшие 20 лет афганской операции занимал кресло федеративного канцлера Германии и поддерживал планы северо-атлантического блока. Меж тем, он подчеркнул, что тогда не мог ожидать подобного развития событий.Шредер считает ошибкой Буша-младшего ввод войск в Ирак в 2003 году. Эта операция частично перетянула солдат из Афганистана, что позволило талибам* набрать сил. У Обамы и Трампа, как считает бывший канцлер ФРГ, вообще не было четкой позиции по Афганистану – они несколько раз меняли политический курс. Он напомнил, что Трамп в прошлом году решил вывести войска из Афганистана.В итоге Байден завершил американскую военную миссию. Шредер подчеркнул, что на данный момент необходимо действовать в сложившихся реалиях и работать над сохранением стабильности в регионе. По его мнению, разрешить ситуацию в Афганистане способна Россия в сотрудничестве с Китаем, Ираном и другими региональными игроками.* "Талибан" – запрещенная в России террористическая организация.