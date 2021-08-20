20.08.2021

2021-08-20 19:35:05

Форум волонтеров культуры собрал во Владимире около 200 добровольцев

Во Владимире открылся Межрегиональный форум волонтеров культуры "Невский - 800". Он посвящен 800-летию со дня рождения Великого князя Александра Невского. Он собрал около 200 добровольцев из 53 регионов России. Репортаж Веры Куликовой.



Если бы не пандемия, зал Областного дворца культуры был бы полон. С каждым годом волонтеров культуры все больше. Это люди, которые не жалеют сил и свободного времени для спасения разрушающихся памятников истории. Елена Шагунина - из Краснодара. Руководитель театрального коллектива. Приехала во Владимир за опытом.



Елена Шагунина, волонтер (Краснодар):



- В первую очередь здесь, конечно, это общение, обмен опытом, поиск каких-то новых форм работы, потому что нужно развиваться, нельзя стоять на месте и развитие лишь в обмене опытом.



Помощь не на словах, а на деле. Эти кадры сделаны месяц назад в имении Храповицкого в Судогодском районе. На призыв владимирских волонтеров помочь сохранить уникальную усадьбу откликнулась вся Россия. Там организовали школу волонтеров.



Ольга Сорокина, заведующая центром музейной педагогики ВСМЗ:



- Это не просто помощь волонтеров нашей усадьбе, но это и наше спасибо волонтерам. Потому что в данный момент у них идет занятие с реставраторами музейными, то есть они что-то для себя и полезное смогут вынести.



Самая посильная помощь, конечно, благоустройство территорий. Но не только. Добровольцев учат даже азам реставрации. Ираида Алалыкина из Кирова, там руководит местным географическим обществом. Она уверена: эту усадьбу надо включить в маршрут по Золотому кольцу.



Ираида Алалыкина, волонтер:



- Потому что туристы ищут впечатления, а естественно, когда видишь замок, первое впечатление, как бы сейчас молодежь сказала, "вау".



Одна из задач волонтеров - медиапродвижение объектов культуры в соцсетях. Чтобы привлечь внимание к проблеме и найти единомышленников. Программа форума насыщенная - лекции, мастер-классы, экскурсии, встречи с историками и реставраторами, экскурсии. В том числе и по местам, связанным с именем Александра Невского, в честь которого проводится форум.



Вера Куликова, Александр Голубев. «Вести-Россия».