Прибывшими на место полицейскими нарушение общественного порядка пресечено...

«В ОМВД России по району Царицыно поступило сообщение о том, что на футбольной площадке, расположенной на Ереванской улице, между неизвестными гражданами возник конфликт.Прибывшими на место полицейскими нарушение общественного порядка пресечено. В территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 34 человека.В отношении данных граждан составлены протоколы об административном правонарушении по частям 1 и 2 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».Шестерым назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей, в отношении 28 граждан судебным органом вынесено решение об административном аресте сроком от 10 до 15 суток каждому.Кроме того, 16 из арестованных привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Решается вопрос о вынесении решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию данных граждан и об их депортации.Продолжается работа о привлечении остальных задержанных к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ с последующим принятием решений в соответствии с действующим законодательством.Правонарушители помещены в спецприемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве и в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22