18 августа в Управлении Росреестра по Владимирской области была проведена прямая («горячая») телефонная линия по вопросам, регламентирующим порядок осуществления государственного ..

18 августа в Управлении Росреестра по Владимирской области была проведена прямая («горячая») телефонная линия по вопросам, регламентирующим порядок осуществления государственного земельного надзора.В ходе проведения прямой телефонной линии с гражданами специалистами Управления была разъяснена информация следующего содержания.В целях информационного обеспечения государственного контроля (надзора), муниципального контроля создаются единые реестры контрольных (надзорных) мероприятий, правила формирования и ведения которых утверждаются Правительством Российской Федерации (ч. 2 ст. 19 Закона о контроле).Сведения, содержащиеся в едином реестре, размещаются на официальном сайте единого реестра. Срок размещения сведений составляет одни сутки (п. 20 Правил). Адрес официального сайта единого реестра определяется оператором единого реестра. Контрольный орган, составляя документы для занесения в реестр, наносит на них QR-код. При использовании для просмотра информации QR-кода сведения отображаются без ограничений доступа к ним.Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, информация о которых на момент начала их проведения в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий отсутствует, не допускается (ч. 3, 4 ст. 19 Закона о контроле).Контролируемые лица получают доступ к сведениям, содержащимся в едином реестре относительно контролируемых лиц, посредством авторизованного доступа на единый портал государственных и муниципальных услуг и (или) в личный кабинет контролируемого лица в ведомственных информационных системах.Специалисты Управления обратили внимание на возможные контрольно-надзорные мероприятия, которые могут проводиться во взаимодействии сконтролируемым лицом и без взаимодействия с контролируемым лицом, а также на плановой и внеплановой основе.