17 августа в Управлении Росреестра по Владимирской области была проведена прямая («горячая») телефонная линия по вопросам кадастровой оценки недвижимости. В рамках проведения прямой ..

17 августа в Управлении Росреестра по Владимирской области была проведена прямая («горячая») телефонная линия по вопросам кадастровой оценки недвижимости.В рамках проведения прямой телефонной линии специалистами Управления были даны ответы на следующие вопросы граждан.Органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере государственной кадастровой оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации, является Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области.Государственная кадастровая оценка проводится государственным бюджетным учреждением Владимирской области «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» (Центр оценки) на основании Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».В настоящее время Центром оценки подготовлен промежуточный отчет об определении кадастровой стоимости земельных участков, который размещен на сайте бюджетного учреждения: https://gkovo.ru.Окончание срока приема замечаний к промежуточным отчетным документам - 04.09.2021.Кроме того, получить информацию о кадастровой стоимости объектов недвижимости возможно путем предоставления соответствующего запроса по установленной форме - бесплатно.Запрос можно представить одним из следующих способов: в виде бумажного документа при личном обращении в МФЦ, в виде бумажного документа путем отправки его по почте, в электронной форме на официальном сайте Росреестра или Едином портале государственных услуг.