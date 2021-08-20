17 августа в Управлении Росреестра по Владимирской области была проведена прямая («горячая») телефонная линия по вопросам кадастровой оценки недвижимости.
В рамках проведения прямой ..
17 августа в Управлении Росреестра по Владимирской области была проведена прямая («горячая») телефонная линия по вопросам кадастровой оценки недвижимости.
В рамках проведения прямой телефонной линии специалистами Управления были даны ответы на следующие вопросы граждан.
Органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере государственной кадастровой оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации, является Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области.
Государственная кадастровая оценка проводится государственным бюджетным учреждением Владимирской области «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» (Центр оценки) на основании Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
В настоящее время Центром оценки подготовлен промежуточный отчет об определении кадастровой стоимости земельных участков, который размещен на сайте бюджетного учреждения: https://gkovo.ru.
Окончание срока приема замечаний к промежуточным отчетным документам - 04.09.2021.
Кроме того, получить информацию о кадастровой стоимости объектов недвижимости возможно путем предоставления соответствующего запроса по установленной форме - бесплатно.
Запрос можно представить одним из следующих способов: в виде бумажного документа при личном обращении в МФЦ, в виде бумажного документа путем отправки его по почте, в электронной форме на официальном сайте Росреестра или Едином портале государственных услуг.