Сроки открытия общественного пространства сдвигаются.

Парк «Добросельский» продолжает оставаться закрытым для горожан. За лето его второй раз не открыли вРанее , что общественное пространство останется недоступным лишь до конца июня. Однако в середине июля власти сообщили, что реконструкция территории продолжается и, для безопасности горожан, нужно потерпеть до 15 августа.Наступило 20-ое, а в парке до сих пор работает тяжёлая техника. На центральной аллее подрядчик укладывает плитку. Завершается работа над уличным освещением. Строится велодорожка. Продолжается возведение памп-трека. Стоимость работ превышает 60 млн рублей. Новые сроки открытия не называются.Напомним, что на первом этапе за 74 млн рублей здесь провели коммуникации, сделали прогулочные аллеи, спортивные площадки и большой детский городок.