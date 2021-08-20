Автоинспекторами был выявлен видеоролик, на котором неизвестный перевозил на переднем сиденье автомобиля ребенка в возрасте1 года без использования специального удерживающего устройства...

«Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве привлекли к административной ответственности водителя автомобиля, нарушившего Правила дорожного движения.В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками Госавтоинспекции был выявлен видеоролик, на котором неизвестный, двигаясь на автомашине «Лада» по проспекту Мира, перевозил на переднем сиденье автомобиля ребенка в возрасте 1 года без использования специального удерживающего устройства.В результате проведения административного расследования нарушитель был установлен и приглашен в Отдел ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве. Водитель автомашины – 34-летний гражданин свою вину полностью признал.В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 12.23 КоАП РФ, 12.6 КоАП РФ, 12.20 КоАП РФ и 12.5 КоАП РФ», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по СВАО8 (495) 616-06-29