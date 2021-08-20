Автоинспекторами был выявлен видеоролик, на котором неизвестный перевозил на переднем сиденье автомобиля ребенка в возрасте1 года без использования специального удерживающего устройства...
«Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве привлекли к административной ответственности водителя автомобиля, нарушившего Правила дорожного движения.
В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками Госавтоинспекции был выявлен видеоролик, на котором неизвестный, двигаясь на автомашине «Лада» по проспекту Мира, перевозил на переднем сиденье автомобиля ребенка в возрасте 1 года без использования специального удерживающего устройства.
В результате проведения административного расследования нарушитель был установлен и приглашен в Отдел ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве. Водитель автомашины – 34-летний гражданин свою вину полностью признал.
В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 12.23 КоАП РФ, 12.6 КоАП РФ, 12.20 КоАП РФ и 12.5 КоАП РФ», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Пресс-служба УВД по СВАО
8 (495) 616-06-29