В Отдел МВД России по Можайскому району г. Москвы поступило заявление от местной жительницы об угрозах ее мужу.

В Отдел МВД России по Можайскому району г. Москвы поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила, что один из соседей, находившийся в неадекватном состоянии, угрожал ее мужу, а затем сбил принадлежащую супругам собаку. Как было установлено, в ходе конфликта агрессивно настроенный сосед нанес мужу заявительницы несколько ударов. По данному факту дознавателем ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ. Сотрудниками полиции подозреваемый был установлен и опрошен. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения он отказался. В отношении гражданина были составлен соответствующий административный материал по ст. 6.9.1 КоАП РФ.Материалы проверки в отношении фигуранта по факту наезда на животное и оставления места ДТП будут направлены в ОБ ДПС УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве для привлечения его к ответственности в соответствии с законодательством.