20.08.2021

2021-08-20 10:35:04

Началось голосование за самую красивую деревню 33 региона

Сегодня начинается голосование за самую красивую деревню региона на сайте конкурса. В этом году на одноименные соревнования заявилось 119 деревень, главный приз - почёт и почти 200 тысяч рублей.



Интернет-голосование продолжится до конца августа, окончательно победителей назовут в середине сентября. Помимо пользователей в интернете, оценивать деревни будет и жюри. Также денежный приз получат все деревни, занявшие первое место в своей группе, всего их три по количеству жителей. Отметим, количество участников конкурса ежегодно растет. Лидер в этом году - Собинский район. От него поступило 17 заявок. Меняются и номинации.



Вячеслав Картухин, председатель оргкомитета конкурса "Самая красивая деревня":



- Мы впервые выберем "Самый лучший дом", у нас впервые будет эта номинация. Я уверен, что у нас будет "Лучший фельдшер" в наших красивых деревнях определен. Потому что, это, во-первых, очень актуально, во-вторых, мы хотели бы, чтобы молодежь активнее возвращалась в сельскую местность, приезжали, работали. Потому что в деревне очень хорошо и комфортно жить.