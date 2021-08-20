Ведомство намерено отсудить для женщины компенсацию за расходы на покупку льготного препарата.

Муромская горпрокуратура добилась обеспечения пациентки лекарством от приступов эпилепсии.В ходе проверки выяснилось, что женщине прописали Ламотриджин. Однако в связи с отсутствием препарата на складах, она покупала медикаменты за свой счёт.В результате прокурор обратился в суд с иском к Клинической больнице «РЖД – Медицина», Центру по закупке медицинских товаров, работ и услуг, а также к департаменту здравоохранения Владимирской области.Суть требований сводилась к обеспечению льготным лекарством и возмещению суммы, потраченной из кармана муромлянки на покупку таблеток.В итоге чиновники обеспечили её бесплатным препаратом.Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.