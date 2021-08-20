ПСБ предлагает ипотеку по программе «Новый дом» от 9,6%* на покупку таунхаусов в ЖК «Усадьба за Клязьмой» (микрорайон Заклязьменский) от застройщика с более чем 15-летним стажем – строительной ..

ПСБ предлагает ипотеку по программе «Новый дом» от 9,6%* на покупку таунхаусов в ЖК «Усадьба за Клязьмой» (микрорайон Заклязьменский) от застройщика с более чем 15-летним стажем – строительной компании «Континент»Руководитель Центра ипотечного кредитования Владимирского офиса ПСБ Даниил Панин рассказал о новом совместном проекте с одним из крупнейших застройщиков региона: «Для тех, кто присматривается к загородной недвижимости, ПСБ запустил ипотеку на покупку таунхауса в ЖК «Усадьба за Клязьмой». Также партнёром банка в рамках программы «Новый дом» может стать любой застройщик региона, прошедший аккредитацию. Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству в этом направлении».Сумма кредита в рамках программы «Новый дом» от ПСБ - от 500 тыс. до 15 млн рублей. Первоначальный взнос – от 30 до 80%. Срок кредитования - от 3 до 30 лет. По программе предусмотрена ставка на весь срок кредитования - от 9,6%*.Квартал таунхаусов расположен в одном из самых экологичных микрорайонов Владимира, в 5 км от центра города – в микрорайоне Заклязьменский. Всего здесь будет построено 27 таунхаусов. В каждом доме – две двухуровневые квартиры с автономным отоплением, встроенным теплым гаражом или навесом под автомобиль, отдельным входом и персональным земельным участком.При рассмотрении заявки на кредит учитывается доход до четырех членов семьи. Собственные и кредитные средства, которые клиент оформляет в банке, сразу же поступают на счет застройщика. Таким образом, оплата за будущий таунхаус производится сразу в полном объёме. Возможно досрочное погашение по кредиту без ограничений.Специалисты Центра ипотечного кредитования ПСБ помогут подготовиться к сделке и оформить документы купли-продажи.Центр ипотечного кредитования Владимирского офиса ПСБ работает ежедневно с 9:00 до 18:00 по адресу Октябрьский проспект, дом 25. Телефон: 8-929-028-13-07 .Более подробно с условиями ипотечных программ можно ознакомиться на .Полное описание ЖК «Усадьба за Клязьмой» можно посмотреть на .*Процентная ставка 9,6% годовых в рублях применяется по » в рамках программы «Новостройка» для работников оборонно-промышленного комплекса, являющихся держателями зарплатных карт Банка, при наличии страхования. При покупке недвижимости - процентная ставка 9,7% годовых в рублях при наличии страхования. При покупке недвижимости - процентная ставка 9,9% годовых в рублях со страхованием. Для остальных категорий клиентов - процентная ставка 10,3% годовых в рублях со страхованием. При отсутствии страхования ставка увеличивается на 6% для всех категорий клиентов. Сумма кредита от 500 тыс рублей до 15 млн рублей - для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и для иных регионов. Первоначальный взнос – от 30 до 80 % от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Срок кредита - от 36 до 360 месяцев. Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 20.08.2021 г. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.