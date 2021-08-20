20 августа в РАНХиГС стартовал первый поток повышения квалификации педагогов по онлайн-программам «Содержание финансовой грамотности» (базовый и продвинутый уровни). Обучение пройдет в ..

20 августа в РАНХиГС стартовал первый поток повышения квалификации педагогов по онлайн-программам «Содержание финансовой грамотности» (базовый и продвинутый уровни). Обучение пройдет в дистанционном формате и будет бесплатным для участников благодаря федеральному финансированию по государственной программе Минфина России. Это первые подобные онлайн-программы в России.Уже более пяти лет Президентская академия в рамках проектов Министерства финансов Российской Федерации ведет подготовку педагогов и обеспечивает поддержку их дальнейшей деятельности по распространению финансовой грамотности в России. Новые онлайн-программы будут реализованы на базе Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Института управления и регионального развития (ИУРР) РАНХиГС.Педагоги смогут в лаконичной и наглядной форме ознакомиться с теоретической основой финансовой грамотности, а также выполнить практические интерактивные задания. По итогам курса они смогут обучать школьников тому, как правильно распоряжаться своими финансами, осознанно выбирать товары и услуги, управлять расходами и доходами, распознавать мошенничество, формулировать цели сбережений.Уникальность новых программ заключается в том, что все обучение будет проходить в дистанционном формате – материалы будут доступны в системе обучения 24/7 в течение 10 дней с момента зачисления.«Мы разработали первые в России полностью дистанционные программы подготовки педагогов по финансовой грамотности. С их помощью мы надеемся «достучаться» до учителей из отдаленных, в том числе сельских территорий, а также до тех, кто в силу своей занятости не мог пройти обучение в очном формате, – подчеркивает Михаил Чесноков, директор Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИУРР РАНХиГС. – Сейчас многие эксперты отмечают важность развития навыков обращения с финансами с самого раннего возраста, и благодаря запуску данных программ мы надеемся донести эти знания до каждой российской школы».Владимирский филиал РАНХиГС активно включен в реализацию программы по повышению финансовой грамотности в 33 регионе с 2018 года.«За время реализации проекта обучение прошли порядка 1000 педагогов, работающих как в средних и начальных школах, так и в колледжах, а также в образовательных учреждениях для детей-сирот, было реализовано 5 образовательных программ, проведено 5 мастер-классов, 1 региональная конференция, сформирована региональная база тьютеров. Программа действительно востребована: 32% обученных педагогов имеют подтверждение о внедрении элементов курса финансовой грамотности в образовательную деятельность. Финансовая грамотность важна именно сейчас – это единство знаний, ценностных установок, умений, необходимых для принятия разумных финансовых решений и достижения личного финансового благополучия», - рассказала преподаватель Регионального методического центра по финансовой грамотности Владимирского филиала РАНХиГС, заведующий кафедрой экономики Наталья Тихонюк.Зарегистрироваться на программы можно по ссылкам: