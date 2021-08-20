Ранее компания NASDAQ призвала к обязательному включению женщин в руководство эмитентов.

Ранее компания NASDAQ призвала к обязательному включению женщин в руководство эмитентов.6 августа 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила изменения правил листинга NASDAQ. Теперь эмитенты обязаны раскрывать информацию о соблюдении принципа разнообразия в cовете директоров, а также то, как этот фактор учитывается при отборе кандидатов в этот орган.NASDAQ выступает за то, чтобы в состав советов директоров компаний, которые имеют листинг на бирже, входила хотя бы одна женщина, а также представитель недопредставленных групп или ЛГБТ+. Компании, не соответствующие этому стандарту, будут обязаны публично объясниться, почему они не выполняют требования.В случае, если требования все-таки не будут выполнены, компания получит от NASDAQ уведомление о несоответствии стандартам листинга, а также 45 дней на предоставление плана по восстановлению соответствия стандарту. Как только биржа рассмотрит этот план, она может предоставить компании до шести месяцев для проведения процедуры восстановления соответствия.В отношении компании, отказавшейся от этого плана, выпустят решение о делистинге. Его можно обжаловать в судебном порядке. Отмечается, что компаниям нужно будет подать первые данные о соблюдении принципа разнообразия в совете директоров в 2022 году.