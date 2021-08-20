Со слов несовершеннолетней, она совершила велопоездку по улицам Москвы, но, не зная города, заблудилась и выехала на Московскую кольцевую автомобильную дорогу...

Сотрудники 8 отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве остановили несовершеннолетнюю, которая передвигалась по скоростной магистрали на велосипеде.В дежурную часть ГИБДД поступила информация о том, что в районе 63 км внешней стороны МКАД по проезжей части движется подросток на велосипеде.Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно выехали по данному адресу. Уже через несколько минут они обнаружили и остановили юную велосипедистку в районе 65 км автодороги. Дорожные полицейские провели с ней профилактическую беседу о соблюдении правил безопасного поведения на дороге и передали девочку наряду патрульно-постовой службы ОМВД России по району Строгино для дальнейшего разбирательства.В ходе выяснения обстоятельств, инспекторам по делам несовершеннолетних стало известно, что 14-летняя девочка со своей семьей приехала в столицу две недели назад. Со слов несовершеннолетней, она совершила велопоездку по улицам Москвы, но, не зная города, заблудилась и выехала на Московскую кольцевую автомобильную дорогу.Через некоторое время в отдел полиции по городскому округу Красногорск обратились родители девочки с заявлением о ее пропаже. Полицейские сообщили, что с ребенком все хорошо, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Девочку передали законным представителям.В отношении родителей составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».Столичная Госавтоинспекция в очередной раз призывает велосипедистов соблюдать Правила дорожного движения и напоминает, что передвигаться на Московской кольцевой автодороге на велосипеде запрещено. Родителям необходимо регулярно повторять с детьми Правила дорожного движения. Приобретая для ребенка велосипед надо помнить, что это транспортное средство повышенной опасности. И прежде чем доверить маленькому велосипедисту управление, необходимо убедиться в том, что он обладает достаточными навыками вождения и знает, где можно безопасно кататься.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81