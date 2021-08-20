Ангела Меркель – одна из влиятельнейших политиков современности. Родилась она 17 июля 1954 года. Является немецким государственным и политическим деятелем, ученым-физхимиком, доктором естественных наук. Ангела Меркель с 22 ноября 2005 года – действующий федеральный канцлер Германии.

Ангела Меркель – одна из влиятельнейших политиковсовременности. Родилась она 17 июля 1954 года. Является немецким государственным и политическим деятелем, ученым-физхимиком, доктором естественных наук. Ангела Меркель с 22 ноября 2005 года – действующий федеральный канцлер Германии.Ангела Меркель построила блестящую карьеру. Она – первая женщина на посту федерального канцлера страны. Скоро политик уходит на заслуженный отдых. К слову, через некоторое время канцлер Германии приедет в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Для Ангелы Меркель эта поездка станет прощальной в качестве канцлера,В сентябре в Германии пройдут выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и избран канцлер. Им станет кандидат от партии, которая наберет больше голосов и создаст самую крупную фракцию в новом парламенте."Дни.ру" предлагает своим читателям пройти тест на знание фактовиз профессиональной жизни Ангелы Меркель. Жмите на кнопку ниже,чтобы узнать, как хорошо вы знакомы с карьерой политика. Не забудьте поделитьсярезультатом в комментариях и отправить тест друзьям. Удачи!