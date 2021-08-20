На время следствия в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовных дел о серии имущественных преступлений, а также в причинении легкого и средней тяжести вреда здоровью. В совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ, 115 УК РФ и 112 УК РФ, обвиняются трое ранее судимых местных жителей.В феврале текущего года в дежурную часть поступили заявления от местных жителей, сообщивших о хищении велосипедов. Из подъездов многоквартирного дома было похищено 5 транспортных средств. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 43 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции опросили возможных свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате личности злоумышленников были установлены.По версии следствия, 35-летний фигурант вместе со своим 32-летним приятелем похитили два велосипеда, спрятали их, после чего, позвав своего 35-летнего друга, совершили хищение еще трех велосипедов из другого подъезда того же дома.Впоследствии местонахождение велосипедов было установлено сотрудниками полиции. Похищенное имущество злоумышленники хранили под лестницей в доме, где ранее один из фигурантов снимал квартиру.Кроме того, в ходе расследования было установлено, что один из фигурантов ранее ударил прохожего на улице, а второй подозреваемый нанес телесные повреждения своему приятелю. В обоих случаях обвиняемые находились в состоянии алкогольного опьянения.На время следствия в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.