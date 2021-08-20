20.08.2021

2021-08-20 22:05:04

В деревни Владимирской области приходит долгожданный газ

Во Владимирской области становится всё больше сёл и деревень, в которые пришло "голубое топливо". На этот раз долгожданное событие отметили в Киржачском районе. Подробности в нашем репортаже.



Этот долгожданный огонь зажёгся в деревне Дубровка Киржачского района. Туда, наконец, пришло "голубое топливо". На торжественный пуск газа приехали жители всех близлежащих сёл.



Антонина Сидорова, жительница д. Горки:



- Мы очень долго ждали газификацию. В нашем посёлке сейчас праздник.



Наталья Наумлюк, староста д. Дубровка:



- С 2003 года мы ждали это подключение газа и благодаря "Газпрому", нашим местным властям мы теперь имеем этот газ, жизнь в деревне теперь будет лучше.



Газопровод уже проложен в Василево, Горку и Рязанки, его длина почти 16 километров. Кроме домов, будут газифицированы и котельные, которые обеспечивают теплом детский сад, школу и амбулаторию. Это стало возможным благодаря программе развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО "Газпром" на 2021-2025 гг.



Алексей Конышев, генеральный директор АО "Газпром газораспределение Владимир":



- Возможность газифицироваться получили 656 домовладений. И сейчас начался процесс пуска газа. Скажу, что это первый газопровод из шести межпоселковых газопроводов, которые мы выводим в нашей области. Задача органов власти и нашей вместе с ними - подготовить потребителя, то есть построить сети, выполнить комплекс работ по внутреннему - прокладка газа и подключение газовых приборов.



Но планы этого года - это лишь часть грандиозных планов. По поручению Президента Владимира Путина до 2030 года необходимо обеспечить газом все 100 процентов населения в каждом регионе. И во Владимирской области в этом направлении двигаются семимильными шагами.



Андрей Ломакин, заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз":



- За 21-25 годы мы проложим более 800 км сетей, обеспечим подключение более 180 населённых пунктов. И, соответственно, это даст определённый толчок в развитии Владимирской области.



И в Дубровке Киржачского района одними из первых все преимущества газоснабжения ощутили в семье Михаила Букина. К этому событию приготовились заранее, как только узнали, что начались работы по прокладке газовых сетей. Установили оборудование и с нетерпением ждали.



Михаил Букин, житель д. Дубровка:



- Жили без газа, не думали, что его дадут в этом году и так рано. Когда сносили печку в марте этого года, соседи говорили: что делаешь? Не дадут они газ, не успеют. Но, тем не менее, нам обещали, что дадут в августе, в августе дали. Конечно, классно! Мы перешли, скажем так, на другой уровень качества жизни.



Сейчас в регионе активно ведётся приём заявок на догазификацию, в рамках которой предполагается подведение газа до границ земельных участков в уже газифицированных поселениях без привлечения средств граждан. Заявки можно оставлять на сайте Единого оператора газификации - ДОГАЗИФИКАЦИЯ.РФ, в районных администрациях, в офисах многофункциональных центров, в филиалах и службах "Газпром газораспределение Владимир", на сайте компании vladoblgaz.ru.







Дмитрий Горкин, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”.