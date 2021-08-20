Женщина вину не признала, но суд ее отправил в колонию. 59-летнюю жительницу города Кольчугино признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему сыну. Как установил суд,

Женщина вину не признала, но суд ее отправил в колонию. 59-летнюю жительницу города Кольчугино признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему сыну. Как установил суд, во время пьяной ссоры сын потребовал у матери деньги на водку. Женщина отказала, тогда мужчина начал избивать мать руками по голове. В ответ на его действия обвиняемая ножом