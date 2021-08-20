Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Авария произошла днем 19 августа на улице Маяковского в Коврове. По предварительным данным ГИБДД, 18-летний водитель ВАЗа 4-й модели сбил ребенка.

Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Авария произошла днем 19 августа на улице Маяковского в Коврове. По предварительным данным ГИБДД, 18-летний водитель ВАЗа 4-й модели сбил ребенка. 9-летний пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте. У сбитого ребенка диагностирован закрытый перелом малой берцовой кости, ссадины, а также, возможно, сотрясение головного мозга. Уточняется, что лечится пострадавший