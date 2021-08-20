Занесенные в Красную книгу Российской Федерации особо ценные водные биологические ресурсы были добыты, предположительно, браконьерским способом и реализовывались на одном из рынков на западе столицы...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с Росрыболовством при силовой поддержке 2-го оперативного полка ГУ МВД России по г. Москве из незаконного оборота изъята немаркированная рыбная продукция.В ходе обысков, проведенных в рамках уголовного дела, ранее возбужденного УОД ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, полицейскими обнаружено и изъято порядка 400 килограммов фрагментов рыб семейства осетровых, а также черная икра.Занесенные в Красную книгу Российской Федерации особо ценные водные биологические ресурсы были добыты, предположительно, браконьерским способом и реализовывались на одном из рынков на западе столицы. Сопроводительные документы на товар отсутствовали.Изъятые образцы направлены в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству для проведения молекулярно-генетической экспертизы.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк