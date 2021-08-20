У юных футболистов и баскетболистов села Молотицы настоящий праздник. Прямо посреди села открыли новую многофункциональную спортплощадку. И это — отличный подарок для будущих чемпионов.

У юных футболистов и баскетболистов села Молотицы настоящий праздник. Прямо посреди села открыли новую многофункциональную спортплощадку. И это — отличный подарок для будущих чемпионов. Новые мячи, кольца, конусы для игр. Теперь любой посетитель сможет найти себе занятия по душе, будь то ребенок или взрослый, профессиональный или начинающий спортсмен. Самое главное тренироваться можно в любое время