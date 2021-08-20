По результатам соревнований сформируется команда, которая будет представлять столичную полицию в соревнованиях МГО ВФСО «Динамо» и чемпионате МВД России...

По результатам соревнований сформируется команда, которая будет представлять столичную полицию в соревнованиях МГО ВФСО «Динамо» и чемпионате МВД России.С 16 по 19 августа проходили соревнования по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону, в котором участвовали около 100 сотрудников в составе 14 команд из числа структурных подразделений московского полицейского Главка.На соревнования по служебному биатлону отводилось 2 дня, где оценивалась стрелковая подготовка полицейских, а в остальные дни - легкоатлетический кросс с дистанциями на 1000 метров и 5000 метров, как в личном, так и в командном зачете.Заместитель начальника УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Павел Ткаченко прибыл на соревнования, чтобы оценить профессиональные качества спортсменов и поддержать коллег: «Соревнования проходили в напряженной борьбе. Среди участников присутствуют сотрудники, которые неоднократно посещают спортивные мероприятия и ведомственные чемпионаты, некоторые из них удостоены званий мастеров спорта международного класса».Также Павел Ткаченко отметил, что для сотрудников полиции участие в подобных чемпионатах важно, ведь для каждого это испытание, оценка спортивных показателей и качеств. По сути это отборочный этап, который помогает выбрать лучших спортсменов среди московских полицейских.Поздравить спортсменов с завершением чемпионатов и вручить награды победителям прибыл и начальник ЦПП ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Вячеслав Ипполитов. По результатам проведения соревнований в нескольких возрастных группах были отмечены в личном зачете 24 сотрудника.В общекомандном зачете места распределились следующим образом:В чемпионате по служебному биатлону:1 место – УООП;2 место – УВД по ЮАО;3 место – УВД на ММ.В чемпионате по легкоатлетическому кроссу:1 место – УООП;2 место – УВД по ЮАО;3 место – УГИБДД.Призер в личном зачете и участник команды-победителя прапорщик полиции Дмитрий Неделин отметил, что соревнования выдались насыщенными, а конкуренты не давали расслабляться: «В соревнованиях участвую не в первый раз и, наконец, удалось выиграть в личном зачете. Раньше занимал только серебряные и бронзовые места. После работы я уделяю время тренировкам, готовлюсь к соревнованиям, потому что выступаю не только на ведомственных чемпионатах, но и на всероссийском уровне».Победители и призеры в личном зачете награждены медалями и памятными подарками, командам – победителям вручили кубки.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве