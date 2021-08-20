Согласно проведенному исследованию, в них содержится наркотическое средство – метилэфедрон, общей массой более 200 граммов...

Следствием ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по факту попытки сбыта более 200 граммов наркотического средства в отношении 25-летнего жителя Московской области.Установлено, что возле одного из домов в 1-м Дачно-Мещерском проезде сотрудники полиции 1 ОБП МОВО по ЗАО г. Москвы задержали молодого человека, который увидев полицейский автомобиль, попытался убежать. На место была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по району Солнцево г. Москвы. В ходе личного досмотра полицейскими в рюкзаке у задержанного были обнаружены и изъяты 1 сверток и 3 полиэтиленовых пакета с веществом неизвестного происхождения.Согласно проведенному исследованию, в них содержится наркотическое средство – метилэфедрон, общей массой более 200 граммов.Установлено, что наркотическое средство злоумышленник хранил с целью дальнейшего сбыта на территории округа в виде закладок.Следствием ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93