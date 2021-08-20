20.08.2021

2021-08-20 20:05:04

Вести-Владимир в 20.45: голубое топливо пришло в несколько деревень Киржачского района

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:



- Под черным мостом



Черный мост во Владимире после ремонта стал неудобнее, уверяют пешеходы. На что они жалуются?







- Пуск газа



Праздничный факел в Дубровке. Голубое топливо пришло в несколько деревень Киржачского района.







- Невский 800



Они занимаются благоустройством старинных усадеб и восстанавливают памятники. Во Владимире собрались самые культурные волонтёры.



