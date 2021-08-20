Мужчина должен был ухаживать за пожилым инвалидом, а вместо этого забил его до смерти. Теперь 33-летнего владимирца обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по

Мужчина должен был ухаживать за пожилым инвалидом, а вместо этого забил его до смерти. Теперь 33-летнего владимирца обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Трагедия произошла в июне. По версии следствия, обвиняемый, пока его мать находилась на лечении в больнице, приходил к ней домой и ухаживал за ее сожителем, который