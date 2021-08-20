Аэромобильная группировка владимирского МЧС выехала на помощь коллегам тушить Мордовский заповедник. Ранним утром 20 августа выехала колонна техники от всех шести пожарно-спасательных

Аэромобильная группировка владимирского МЧС выехала на помощь коллегам тушить Мордовский заповедник. Ранним утром 20 августа выехала колонна техники от всех шести пожарно-спасательных отрядов и спецчасти. Пожарные движутся в город Саров Нижегородской области, где сейчас введен режим ЧС. Саров как раз граничит с Мордовским заповедником, где бушует крупный пожар. По последним данным, площадь возгорания Мордовского государственного