2021-08-20 19:05:04
2021-08-20 19:05:04
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/ Тема: Владимирский областной театр кукол получил грант на проведение фестиваля
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Владимирский областной театр кукол получил грант от Союза театральных деятелей России. Триста тысяч рублей пойдут на проведение межрегионального фестиваля театров кукол "Золотое колечко".
В этом году он пройдет в четвертый раз с 16 по 22 сентября. Программа форума разнообразна. Большая часть спектаклей в связи с пандемией предназначена для взрослых. Владимирцы увидят лучшие спектакли театров и режиссеров со всей России, в том числе и театра из Перми "Карабаска". Его актеры покажут спектакль "Скандальное происшествие в Пассаже, или Крокодил" по Федору Достоевскому в постановке режиссера из Белоруссии Олега Жюгжды.
Ирина Попова, директор Владимирского областного театра кукол:
- Надо сказать, что мы получаем этот грант третий раз, то есть на 3-й фестиваль, и очень приятно, что Союз театральных деятелей поддерживает наш Межрегиональный фестиваль театров кукол. В этом году особенностью фестиваля является то, что большая часть спектаклей рассчитана на взрослую публику. Интересные спектакли. Это Анна Ахматова " Реквием", который привозит Воронежский театр кукол. Это спектакли по Достоевскому.
Это лето стало очень плодотворным для нашего областного театра кукол. Коллектив с большим успехом участвовал в фестивалях. Один из них только что завершился в Великом Новгороде. А уже 16 сентября во Владимире состоится 4 Межрегиональный фестиваль театров кукол "Золотое колечко". У владимирцев есть возможность познакомиться с лучшими коллективами страны и постановками известных режиссеров.
Все подробности в интервью Веры Куликовой с главным режиссером Владимирского областного театра кукол Мариной Протасовой.
Вера Куликова, журналист:
- Мы сегодня в театре кукол. Марина Геннадьевна, скажите, вот вы только что вернулись с фестиваля. Каковы успехи нашего театра кукол?
Марина Протасова, главный режиссёр Владимирского областного театра кукол:
- Успехи, даже не могу сказать каковы! Фестиваль прошел для нас прекрасно! Начало такого рабочего сезона было для нас просто праздничное! Потому что подарок судьбы, когда на фестивале нет критиков и нет вот этого напряжения излишнего, которое мешает творчеству, надо сказать, иногда, даже зачастую. Был зритель, который с большой радостью смотрел множество коллективов со всей России. Причем, это необычный фестиваль! Он назывался: "Без кулис". Он фестиваль уличных театров, но не тех театров, которые ходят по улицам, а тех театров, которые работают на открытой площадке, и вот это, конечно, было великолепно! Мы и сами получили огромное удовольствие! Мы посмотрели там несколько театров, в том числе и Нижегородский театр из Великого Новгорода, который показывал там по старинным преданиям большой, большой спектакль, огромный, уличный. Он был великолепен, потому что это происходило на закате. Вот и все, и природа, и сам Великий Новгород, и эти купола! Была такая необыкновенная красота, и лошадки, которые выходили, вывозили там князей, и ребятишки в русских рубахах, которые выбегали, и оркестр русских народных инструментов, который сопровождал все действие, все было великолепно! И поэтому какая-то атмосфера необыкновенная, необыкновенно дружественная, какая-то безумно творческая была, потому что всем нравилось то, что они делают! И без большого напряжения, без волнения лишнего все выходили на публику и все радовались этому, и мы в том числе!
- Что вы возили в Великий Новгород?
- Мы возили "Щи из топора", спектакль, который поставил Алексей Ложкин в нашем театре. Он еще называется "Хитроумный солдат", второе название, и нашу традиционную "Козу рогатую". Идет "Коза рогатая для маленьких деток". Мы возили и показывали это на улице, и принимали нас хорошо! Мы рады очень этому!
- Театр уже готовится и с радостью к новому "Золотому колечку"? Что нам от него ждать? Когда он будет проходить?
- Ну, фестиваль на своей площадке - это всегда безумно волнительно, потому что нагрузка на весь коллектив ложится, но мы всегда очень рады и с нетерпением ждём гостей. Это же, знаете: к нам приезжают гости!? Гостей со всех волостей! И мы, конечно, надеемся, что этот фестиваль оценит наша публика. Потому что он необыкновенный в связи с тем, что спектакли взрослого репертуара, в основном, будут, конечно, и для детей! Алексей Толстой "Буратино", будут еще несколько сказок!
Фестиваль состоится с 16 сентября (открытие) по 22 сентября (закрытие).