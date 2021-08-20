20.08.2021

2021-08-20 19:05:04

Владимирский областной театр кукол получил грант на проведение фестиваля

Владимирский областной театр кукол получил грант от Союза театральных деятелей России. Триста тысяч рублей пойдут на проведение межрегионального фестиваля театров кукол "Золотое колечко".



В этом году он пройдет в четвертый раз с 16 по 22 сентября. Программа форума разнообразна. Большая часть спектаклей в связи с пандемией предназначена для взрослых. Владимирцы увидят лучшие спектакли театров и режиссеров со всей России, в том числе и театра из Перми "Карабаска". Его актеры покажут спектакль "Скандальное происшествие в Пассаже, или Крокодил" по Федору Достоевскому в постановке режиссера из Белоруссии Олега Жюгжды.



Ирина Попова, директор Владимирского областного театра кукол:



- Надо сказать, что мы получаем этот грант третий раз, то есть на 3-й фестиваль, и очень приятно, что Союз театральных деятелей поддерживает наш Межрегиональный фестиваль театров кукол. В этом году особенностью фестиваля является то, что большая часть спектаклей рассчитана на взрослую публику. Интересные спектакли. Это Анна Ахматова " Реквием", который привозит Воронежский театр кукол. Это спектакли по Достоевскому.



Это лето стало очень плодотворным для нашего областного театра кукол. Коллектив с большим успехом участвовал в фестивалях. Один из них только что завершился в Великом Новгороде. А уже 16 сентября во Владимире состоится 4 Межрегиональный фестиваль театров кукол "Золотое колечко". У владимирцев есть возможность познакомиться с лучшими коллективами страны и постановками известных режиссеров.



Все подробности в интервью Веры Куликовой с главным режиссером Владимирского областного театра кукол Мариной Протасовой.



Вера Куликова, журналист:



- Мы сегодня в театре кукол. Марина Геннадьевна, скажите, вот вы только что вернулись с фестиваля. Каковы успехи нашего театра кукол?



Марина Протасова, главный режиссёр Владимирского областного театра кукол:



- Успехи, даже не могу сказать каковы! Фестиваль прошел для нас прекрасно! Начало такого рабочего сезона было для нас просто праздничное! Потому что подарок судьбы, когда на фестивале нет критиков и нет вот этого напряжения излишнего, которое мешает творчеству, надо сказать, иногда, даже зачастую. Был зритель, который с большой радостью смотрел множество коллективов со всей России. Причем, это необычный фестиваль! Он назывался: "Без кулис". Он фестиваль уличных театров, но не тех театров, которые ходят по улицам, а тех театров, которые работают на открытой площадке, и вот это, конечно, было великолепно! Мы и сами получили огромное удовольствие! Мы посмотрели там несколько театров, в том числе и Нижегородский театр из Великого Новгорода, который показывал там по старинным преданиям большой, большой спектакль, огромный, уличный. Он был великолепен, потому что это происходило на закате. Вот и все, и природа, и сам Великий Новгород, и эти купола! Была такая необыкновенная красота, и лошадки, которые выходили, вывозили там князей, и ребятишки в русских рубахах, которые выбегали, и оркестр русских народных инструментов, который сопровождал все действие, все было великолепно! И поэтому какая-то атмосфера необыкновенная, необыкновенно дружественная, какая-то безумно творческая была, потому что всем нравилось то, что они делают! И без большого напряжения, без волнения лишнего все выходили на публику и все радовались этому, и мы в том числе!



- Что вы возили в Великий Новгород?



- Мы возили "Щи из топора", спектакль, который поставил Алексей Ложкин в нашем театре. Он еще называется "Хитроумный солдат", второе название, и нашу традиционную "Козу рогатую". Идет "Коза рогатая для маленьких деток". Мы возили и показывали это на улице, и принимали нас хорошо! Мы рады очень этому!



- Театр уже готовится и с радостью к новому "Золотому колечку"? Что нам от него ждать? Когда он будет проходить?



- Ну, фестиваль на своей площадке - это всегда безумно волнительно, потому что нагрузка на весь коллектив ложится, но мы всегда очень рады и с нетерпением ждём гостей. Это же, знаете: к нам приезжают гости!? Гостей со всех волостей! И мы, конечно, надеемся, что этот фестиваль оценит наша публика. Потому что он необыкновенный в связи с тем, что спектакли взрослого репертуара, в основном, будут, конечно, и для детей! Алексей Толстой "Буратино", будут еще несколько сказок!



Фестиваль состоится с 16 сентября (открытие) по 22 сентября (закрытие).















